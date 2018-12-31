شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال نوفمبر 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال نوفمبر 2018
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 1.87% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مقارنة مع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.82 خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مقارنة ﺒ 103.77 خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2018 (شهر الأساس كانون الأول/ ديسمبر 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 2.10%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة ﺒ 104.12 خلال شهر تشرين أول 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.12%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة بـ 100.52 خلال شهر تشرين أول 2018 (شهر الأساس  كانون أول 2015 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 12.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 2.60%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الدواجن بمقدار 4.12%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بمقدار 1.81%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 2.09%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بمقدار 11.75%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 1.48%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 1.96%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.12% خلال شهر تشرين ثاني 2018 مقارنة مع شهر تشرين أول 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.20%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الملابس بنسبة 0.66%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.59%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.56%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 0.49%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الخشب ومنتجاته بمقدار 1.49%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.76%، وأسعار صناعة المشروبات بمقدار 0.28%. 



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