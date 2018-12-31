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شاهد: أول فيديو لمحاولة اغتيال أوباما بالعراق عام 2008

شاهد: أول فيديو لمحاولة اغتيال أوباما بالعراق عام 2008
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (الاتجاه) التابعة لكتائب حزب الله في العراق، مقطع فيديو قالت: إنه لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العراق عام 2008.

وحسب القناة، فإن محاولة الاغتيال، كانت أثناء زيارته للرئيس العراقي جلال طالباني، حيث بثت القناة من خلال الفيديو مشاهد من زيارة أوباما للعراق عام 2008، قائلةً، إنه كان في مرمى صواريخها أثناء تواجده في منزل الراحل جلال الطالباني ببغداد، لكنها لم تطلق عليه النيران، وإن منصات صواريخ "كتائب حزب الله" كانت على بعد بضعة كيلومترات، توجه فوهاتها نحوه، بعد حصولها على إحداثيات دقيقة جداً.

وحسب القناة، فإن "الطائرة المكلفة بحماية أوباما، في أثناء خروجه من المنطقة الخضراء، وتوجهه إلى منزل الرئيس العراقي الراحل طالباني في منطقة الكرادة وسط بغداد، كانت صورها التي تراقب بها حركة أوباما، تصل إلى كتائب حزب الله، قبل الاستخبارات الأميركية".

وأضافت: "أن رجال الكتائب المتخصصين بالتقنيات في اختراق الطائرة المسيرة، بطريقة احترافية، تجاوزا جميع الأساليب الحديثة التي يعتمدها الأميركان، ومكنهم ذلك من الحصول على تصوير حي لتحركات أوباما، الذي مكث ساعات في منزل طالباني، والأمر الوحيد الذي حال دون استهدافه، الحفاظ على دماء العراقيين الموجودين في باحة ومحيط منزل طالباني".

وفي عام 2011 وجهت محكمة أمريكية إلى شاب من أصول لاتينية، تهمة محاولة اغتيال أوباما، رغم أنه لم يكن في واشنطن وقتها، لكن المتهم اعترف بأنه كان يستهدف مقر أوباما ضمن خطته.

 

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