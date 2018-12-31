حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

رام الله - دنيا الوطنطالب (حزب التجمع) المصري، بإعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق.وذكر الحزب في بيان له، أن "إعادة الإمارات سفيرها إلى دمشق، مؤشر جديد على بداية مرحلة جديدة في علاقات الدول العربية بسوريا، ومرحلة جديدة تضع نهاية لمخططات، هدم الدولة الوطنية السورية، كما أنها مرحلة جديدة، تعلن انتصار الشعب السوري وجيشه ودولته، وهزيمة المسلحين ومخططات التقسيم، وإعادة رسم خرائط الشرق الأوسط الجديد".وأضاف الحزب المصري، ما حصل هو هزيمة للخطة الأمريكية لنشر الفوضى، وتغيير النظم السياسية بالغزو، وحروب التدخل.وتساءل الحزب المصري "عودة سفارتي الإمارات والبحرين لدمشق، فهل تكون هذه العودة مؤشراً لمسلسل جاد لعودة السفارات العربية إلى دمشق، وعودة جمهورية سوريا العربية إلى مقعدها في جامعة الدول العربية؟".وقال البيان "لقد جاء الوقت متأخراً لتصحيح الخطأ، وأن يأتي الوقت متأخراً للاعتراف بالخطأ، أفضل من عدم الاعتراف والتمادي في الخطأ، لذلك فإن (حزب التجمع) يُعيد التأكيد على موقفه السياسي الثابت حول سوريا، بضرورة الحفاظ على وحدتها وسلامتها وجيشها، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ويدعو السلطات المصرية إلى ضرورة الإسراع في تصحيح خطأ سلطة الإخوان المسلمين، التي قطعت العلاقات مع الدولة السورية، دعماً لبعض المنظمات.كما دعا حزب التجمع المسؤولين المصريين إلى قيادة إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ودعوتها لحضور قمة الدول العربية الاقتصادية المقبلة.