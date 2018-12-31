شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي "المُقطعة" عبر 5 حقائب

رام الله - دنيا الوطن

بثت قناة (الجزيرة)، الاثنين، مقطع فيديو لقيام فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بنقل حقائب من القنصليّة السعودية في إسطنبول، تشتبه السلطات التركيّة، أنها تحتوي أجزاءً من جثّة خاشقجي بعد تقطيعها.







وحسب الفيديو، تظهر الساعة الموجودة على شريط الفيديو أنه تم تصويره في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصليّة، ولم يخرج.ويبيّن الفيديو قائد فريق الاغتيال ماهر المطرب، وهو ينزل من سيارة سوداء، نقلته مع بعض أعضاء فريق الاغتيال من القنصلية السعودية إلى بيت القنصل، بعد تقطيع جثة خاشقجي، ووضع أجزاء جثته في حقائب، نُقلت إلى بيت القنصل.ويظهر في شريط الفيديو إخراج خمس أو ست حقائب وكيس أسود من السيارة السوداء (الفان)، حيث قام أعضاء من فريق الاغتيال بنقلها من المرآب إلى داخل بيت القنصل السعودي حينها، محمد العتيبي.ويظهر شريط الفيديو، كذلك، حركة أعضاء فريق الاغتيال لدى وصول السيارة إلى مرآب منزل القنصل.يذكر، أن السيارة السوداء تابعة للقنصلية السعودية، وبحسب المصادر التركية، كان يقودها ذعار خالد الحربي، وانطلقت من القنصلية، ووصلت إلى منزل القنصل السعودي محمد العتيبي والذي يبعد عن القنصلية ثلاثمائة متر.ويلاحظ، أن أعضاء فريق الاغتيال، خرجوا لاستقبال السيارة في الحديقة، بينما تزداد وتيرة الحركة فيها، ويتوجه أعضاء فريق الاغتيال إلى مرآب المنزل، ولم تستبعد التحقيقات التركية، أن يكون فريق الاغتيال تخلص من جثة خاشقجي من خلال تذويبها بالأحماض.ورغم ذلك، فإن النيابة العامة السعودية، تقول إن فريق الاغتيال سلّم جثة خاشقجي لمتعاون محلي، دون أن تكشف عنه.