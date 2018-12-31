عربي

شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي "المُقطعة" عبر 5 حقائب

شاهد: فيديو يُظهر نقل جثة خاشقجي "المُقطعة" عبر 5 حقائب
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
بثت قناة (الجزيرة)، الاثنين، مقطع فيديو لقيام فريق اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بنقل حقائب من القنصليّة السعودية في إسطنبول، تشتبه السلطات التركيّة، أنها تحتوي أجزاءً من جثّة خاشقجي بعد تقطيعها.

وحسب الفيديو، تظهر الساعة الموجودة على شريط الفيديو أنه تم تصويره في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصليّة، ولم يخرج.

ويبيّن الفيديو قائد فريق الاغتيال ماهر المطرب، وهو ينزل من سيارة سوداء، نقلته مع بعض أعضاء فريق الاغتيال من القنصلية السعودية إلى بيت القنصل، بعد تقطيع جثة خاشقجي، ووضع أجزاء جثته في حقائب، نُقلت إلى بيت القنصل.

ويظهر في شريط الفيديو إخراج خمس أو ست حقائب وكيس أسود من السيارة السوداء (الفان)، حيث قام أعضاء من فريق الاغتيال بنقلها من المرآب إلى داخل بيت القنصل السعودي حينها، محمد العتيبي.

ويظهر شريط الفيديو، كذلك، حركة أعضاء فريق الاغتيال لدى وصول السيارة إلى مرآب منزل القنصل.

يذكر، أن السيارة السوداء تابعة للقنصلية السعودية، وبحسب المصادر التركية، كان يقودها ذعار خالد الحربي، وانطلقت من القنصلية، ووصلت إلى منزل القنصل السعودي محمد العتيبي والذي يبعد عن القنصلية ثلاثمائة متر.

ويلاحظ، أن أعضاء فريق الاغتيال، خرجوا لاستقبال السيارة في الحديقة، بينما تزداد وتيرة الحركة فيها، ويتوجه أعضاء فريق الاغتيال إلى مرآب المنزل، ولم تستبعد التحقيقات التركية، أن يكون فريق الاغتيال تخلص من جثة خاشقجي من خلال تذويبها بالأحماض.

ورغم ذلك، فإن النيابة العامة السعودية، تقول إن فريق الاغتيال سلّم جثة خاشقجي لمتعاون محلي، دون أن تكشف عنه.

 

أخبار ذات صلة

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

إسرائيل: كان أمامنا فرصة لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته

إسرائيل: كان أمامنا فرصة لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته

الأردن يرد على واقعة دوس وزيرة للعلم الإسرائيلي

الأردن يرد على واقعة دوس وزيرة للعلم الإسرائيلي

بعد 12 عاماً.. ماذا قال صدام حسين قبل أربعة أيام من إعدامه؟

بعد 12 عاماً.. ماذا قال صدام حسين قبل أربعة أيام من إعدامه؟

الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب جنوبي البلاد

الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب جنوبي البلاد

البشير: مشاكل السودان الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة

البشير: مشاكل السودان الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة

روسيا تستعيد عشرات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة بالعراق

روسيا تستعيد عشرات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة بالعراق

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

إطلاق نظام المُقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين مطلع 2019

إطلاق نظام المُقاصة الإلكترونية للشيكات في فلسطين مطلع 2019

36 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

36 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في (سجن نفحة)

الحمد الله يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي

الحمد الله يتسلم دعوة لحضور قداس منتصف الليل لعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي

الزق: اعتقال المئات من كوادر فتح بغزة محاولة يائسة من حماس لتكريس الانفصال

الزق: اعتقال المئات من كوادر فتح بغزة محاولة يائسة من حماس لتكريس الانفصال

جنين: الدفاع المدني يؤمن سكان ثلاث منازل بعد انهيار صخور واتربة عليها

جنين: الدفاع المدني يؤمن سكان ثلاث منازل بعد انهيار صخور واتربة عليها

رمضان: اعتقالات &#34;حماس&#34; لكوادر فتح بغزة أمر مَعيب ومُخزٍ

رمضان: اعتقالات "حماس" لكوادر فتح بغزة أمر مَعيب ومُخزٍ

الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات وستة أشهر لمتهم بالشروع بالقتل

الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات وستة أشهر لمتهم بالشروع بالقتل

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال نوفمبر 2018

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتج خلال نوفمبر 2018

منوعات

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

هيفاء وهبي تكتشف &#34;عميلة&#34; وسط مُتابعينها

هيفاء وهبي تكتشف "عميلة" وسط مُتابعينها

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

عربي

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

السعودية تُقرر إعدام مواطن مصري

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

حزب مصري يُطالب السيسي بإعادة افتتاح السفارة المصرية بسوريا

إسرائيل: كان أمامنا فرصة لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته

إسرائيل: كان أمامنا فرصة لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته

الأردن يرد على واقعة دوس وزيرة للعلم الإسرائيلي

الأردن يرد على واقعة دوس وزيرة للعلم الإسرائيلي