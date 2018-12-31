دولي

ليبرمان: صوتنا ضد فك الارتباط عن غزة وصفقة شاليط

ليبرمان: صوتنا ضد فك الارتباط عن غزة وصفقة شاليط
افيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي المُستقيل، أفيغدور ليبرمان، إن حزبه (يسرائيل بيتنا) صوت ضد فك الارتباط عن قطاع غزة، وضد صفقة تبادل الأسرى (شاليط)، ممتدحاً حزبه على ذلك.

وأضاف ليبرمان، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين): "من جميع الأحزاب الائتلافية، كنا الوحيدين ضد قانون إغلاق محلات السوبر ماركت في يوم السبت، بالإضافة إلى ذلك قمنا بمنع مشروع القانون في الشكل الذي قدمته الأحزاب الدينية المتطرفة".

وتابع: "أنه وبعد استسلام الحكومة لحماس لم أطلب العذر، ولم ألتصق بكرسي الوزارة، ولم أختبئ وراء كلمة مسؤولية"، مستدركاً: "لكنني استيقظت، وغادرت الحكومة، وبالتالي من الجدير التذكر، أن الأصل دائمًا أفضل بكثير من أي تقليد، حتى لو كان تقليدًا رائعًا وساحرًا".

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