مجدلاني: انطلاقة الثورة شكلت بداية للعمل الثوري والوحدوي



وتابع د. مجدلاني تأتي الذكرى السنوية الـ 54 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والثورة الوطنية الفلسطينية، وقضية شعبنا تمر بأدق مراحلها، وفي حالة من الترهل الدولي والتطبيع العربي مع الاحتلال، ودولة الاحتلال، تعمل على ترسيخ السلطة بدون سلطة من خلال إعادتها إلى ما يسمى بالإدارة المدنية، واحتلال بدون كلفة وتحميلنا كل مسؤولياته وتبعاته، والعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتصعد إجراءاتها بالاستيطان وبالحصار والاعتقال، في محاولة لاستثمار وتوظيف هذا الشكل من أشكال الاستفزاز السياسي، كما تفعل الآن بقرصنة الأموال الفلسطينية، ما يتطلبه ذلك من توحيد الخطاب السياسي والشراكة السياسية الحقيقة بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.



وأضاف د. مجدلاني لقد شكلت انطلاقة الثورة الفلسطينية بداية للعمل الثوري والوحدوي ضد الاحتلال، ونحن اليوم أمام تحديات جسام، تفرضها حكومة الاستيطان بالشراكة مع ادارة ترامب، وعلى الكل الفلسطيني العمل بروح وحدوية نحو مواجهة ارهاب الدولة المنظم، وإنهاء الانقسام والتفرغ للتصدي للاحتلال.



وتابع د. مجدلاني :"نتقدم للإخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وإلى الرئيس محمود عباس، بالتهنئة في هذا اليوم الوطني الكبير، الذي كان لهم فيه شرف الريادة"، مؤكدين أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي قادت الثورة الفلسطينية جنباً إلي جنب حركة فتح، وقدمت الآلاف من الشهداء والمعتقلين عبر مراحل النضال، ستبقى حريصة ووفية لدماء الشهداء على طريق تحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.



وقال د. مجدلاني: إن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، تعمل على تطبيق قرار المحكمة الدستورية، وتحديد موعد الانتخابات، وتشكيل حكومة منظمة التحرير، وتبذل الجهود نحو طلب الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، والانضمام لكافة المنظمات الدولية، وتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية، والعمل على ملاحقة الاحتلال بالعديد من الملفات عبر المحاكم الدولية.



وأشار د. مجدلاني إلى أن حكومة الاحتلال التي ما زالت ماضية في سياسة الإعدامات الميدانية وقتل أبناء شعبنا ورعاية إرهاب الدولة المنظم تشكل خطراً على أمن وسلم العالم أجمع، وقد آن الآوان ليتخذ المجتمع الدولي خطوات عملية ملموسة نحو إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً بهذه الذكرى المجيدة، أن شعبنا الفلسطيني، ما زال ماضاً في طريق النضال، ويقدم الشهداء من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال، وقيام دولته المستقلة.

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، بمثابة إعلان عن استقلالية العمل والقرار الوطني الفلسطيني، والإمساك بزمام القرار الوطني المستقل، والخروج من الحسابات الإقليمية، وكانت الانطلاقة مشجعة وداعمة لباقي قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني، للعمل بعيداً عن مختلف الجهات الإقليمية .