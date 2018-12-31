الاحتلال يعتقل ستة مقدسيين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف في المدينة المقدسة للتحقيق معهم.
وشملت الاعتقالات: ضياء محمد علي، وأيمن عدوي من مخيم شعفاط، ويوسف سامي أبو الهوى، وهاشم أبو الهوى، وأمين خضر أبو الهوى من حي جبل الزيتون/ الطور، وأشرف عويسات من حي جبل المكبر.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف في المدينة المقدسة للتحقيق معهم.
وشملت الاعتقالات: ضياء محمد علي، وأيمن عدوي من مخيم شعفاط، ويوسف سامي أبو الهوى، وهاشم أبو الهوى، وأمين خضر أبو الهوى من حي جبل الزيتون/ الطور، وأشرف عويسات من حي جبل المكبر.
التعليقات