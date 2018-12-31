الاحتلال يعتقل ستة مقدسيين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة، وحوّلتهم إلى مراكز توقيف في المدينة المقدسة للتحقيق معهم.وشملت الاعتقالات: ضياء محمد علي، وأيمن عدوي من مخيم شعفاط، ويوسف سامي أبو الهوى، وهاشم أبو الهوى، وأمين خضر أبو الهوى من حي جبل الزيتون/ الطور، وأشرف عويسات من حي جبل المكبر.