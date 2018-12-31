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إسرائيل: كان أمامنا فرصة لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته

إسرائيل: كان أمامنا فرصة لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن فرصاً عديدة كانت أمام إسرائيل لاستهداف بشار الأسد وكبار قادته مع اندلاع الثورة ضدّه، لكنّ القادة الإسرائيليين، امتنعوا عن فعل ذلك.

وحسب الهيئة، فإن إسرائيل كانت خلال الأزمة السورية، تقوم بعمليات عسكرية، واستهداف مواقع سورية وإيرانية ولحزب الله، ولم تقم بعمل من شأنه المس بموقع النظام السوري، والذي يقف على رأسه الأسد.

وحسب الهيئة، فإن رئيس الاستخبارات العسكرية عند اندلاع الحرب السورية، وهو "افيف كوخابي" رئيس الأركان الحالي لـ"إسرائيل" والذي سيخلف غادي ايزنكوت، كان قد أوصى بإنهاء النظام السوري الحالي لأنه سيجلب المصائب لـ"إسرائيل" من إيران وحزب الله والنفوذ الروسي في المنطقة، إلا أن القيادة السياسية، ورؤساء الأركان ورؤساء الموساد حينها، أرادوا عنواناً في سوريا يمكن إرسال الرسائل إليه بطريقة أو بأخرى، وأن "إسرائيل" كانت حاورته أكثر من مرة للاتفاق على تسوية ما مع سوريا.

وقالت: إن النقاشات الأخيرة حول الوضع السوري في الكابينت الأمني، وصلت إلى قناعة بضرورة إنهاء هذا النظام، وأن إسرائيل لن تقبل بأي تموضع عسكري إيراني، وستقوم بكل ما يلزم لطرد إيران من سوريا، مهما كلف الأمر.

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