رام الله: الاحتلال يداهم منزلاً ويحقق مع زوجة الشهيد صالح البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزل المواطن حسن الريماوي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وحققت مع زوجة الشهيد صالح البرغوثي.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، داهمت منزل المواطن الريماوي، وأخضعت ابنته شيماء للتحقيق، بعد عزلها في غرفة لوحدها.وأضاف، أن تلك القوات، فتشت المنزل بشكل استفزازي، قبل انسحابها، مشيراً إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات.