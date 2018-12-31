خلال 2018.. (865) هجوماً جوياً إسرائيليًا على قطاع غزة وألف قذيفة للمقاومة

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش الإسرائيلي، إن الطيران الحربي شن 865 هجوماً جوياً على قطاع غزة، وذلك بواقع أكثر من هجومين جوّيين يوميًا، في العام 2018.





وأوضح الجيش، في تقرير له اليوم الاثنين، أن المقاومة الفلسطينيّة أطلقت قرابة ألف قذيفة، أسقطت منظومة القبة الحديدية ربعها تقريبًا، بينما سقط 45 داخل بلدات إسرائيلية.





وحسب التقرير، فإنه في الضفة الغربية، فقد قُتل 16 إسرائيليًا، بينهم سبعة جنود، وأصيب 199 مستوطنًا في عمليات إطلاق نار وطعن في الضفة الغربية.





وأشار التقرير، إلى أن عمليات الطعن وقذف العبوات الناسفة شهدت ارتفاعاً عن العام الماضي، بينما حافظت عمليات إطلاق النار على وتيرةٍ مشابهة للعام 2017.

وشهد العام 2018، 33 عمليّة إطلاق نار، بينما وقعت 17 عمليّة طعن، مقابل 5 عمليات في العام الماضي فقط، و2057 حالة قذف حجارة تجاه مركبات إسرائيليّة في انخفاض بمقدار النصف عن العام الماضي، أما عمليات قذف عبوات حارقة في الضفة الغربية المحتلة، فقد ارتفعت إلى 893 عمليّة، مقابل 848 في العام الماضي.وقال جيش الاحتلال: إنه اعتقل 3173 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بينما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أول أمس، السبت، إن الاحتلال اعتقل 4495 شخصًا من الضفة الغربية وحدها.كما أعلن جيش الاحتلال، أنه صادر 406 قطع سلاح خلال العام 2018، مقابل 475 قطعة سلاح في العام الماضي.وحسب الجيش، فإن عمليات المقاومة انخفضت خلال العام الجاري إلى 87 مقارنة بـ 97 عمليّة في العام 2017.أما في الحدود الشماليّة، فأعلن الجيش الإسرائيلي أنه بنى 13 كيلومترًا من جدار بارتفاع تسعة أمتار على الحدود اللبنانيّة، بالإضافة إلى بناء جدار بطول كيلومترين ونصف عند المثلث الحدودي مع لبنان وسورية، فيما لم يكشف عن عدد الغارات التي شنّها في سورية ولبنان العام 2018.