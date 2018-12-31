بسبب إسرائيل.. الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من (يونيسكو)

رام الله - دنيا الوطنيدخل قرار واشنطن، الذي أعلنت عنه في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، لتخرج بذلك الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2017 قرار واشنطن الانسحاب من (يونيسكو) معللة ذلك بوجود تحيز ضد إسرائيل، وبالحاجة إلى "إصلاح جوهري" لهذه المنظمة.ولكن الولايات المتحدة، بعد خروجها من المنظمة الأممية، ستحتفظ لنفسها بصفة مراقب فيها، ولن تدفع بعد الآن حصتها في تمويل هذه المنظمة الدولية، وفق (روسيا اليوم).وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، آنذاك، نيكي هايلي، إن بلادها انسحبت من مجلس حقوق الإنسان، بعدما لم تتحل أي دول أخرى "بالشجاعة للانضمام إلى معركتنا" من أجل إصلاح هذا المجلس "المنافق والأناني"، مشيرة إلى أنه متحيز دوماً ضد إسرائيل.