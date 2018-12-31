مخطط استيطاني إسرائيلي لبناء 2500 وحدة استيطانية في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تعتزم طرح خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب مستوطنة (أفرات) جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.



وقالت الصحيفة، إن المخطط يهدف لبناء نحو 2500 وحدة استيطانية على أراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم، ما يعني إعاقة توسع أو تطوير المدينة.





وأوضحت، أن المستوطنين، استغلوا مقتل أحدهم خلال عملية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وطالبوا ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في الخربة.



وأضافت الصحيفة، أن "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، سمحت للمستوطنين بإنشاء مزرعة في الخلة، إضافة إلى نشر إخطار بعزمها على بناء مئات الوحدات الاستيطانية.وكان جيش الاحتلال، صادر 1700 دونم من أراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها إلى توسيع تجمع (غوش عتصيون) الاستيطاني.