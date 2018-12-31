الأردن يرد على واقعة دوس وزيرة للعلم الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، للحكومة الإسرائيلية، احترام عمان لمعاهدة السلام معها، وذلك عقب التوتر الدبلوماسي، الذي نتج عن واقعة وطء وزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات، للعلم الإسرائيلي، أثناء حضورها لاجتماع رسمي.



وقال الناطق باسم الوزارة، ماجد القطارنة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، إن السفارة الإسرائيلية في عمان، اتصلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وطلبت إيضاحات حول مرور وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فوق العلم الإسرائيلي خلال دخولها مبنى مجمع النقابات المهنية يوم الخميس، لحضور اجتماع رسمي.





وأضاف القطارنة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، طلبت لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع، مشيراً إلى أنه تم إعلام الجانب الإسرائيلي، أن المبنى هو مبنى خاص، وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي.



وأكد القطارنة، احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع إسرائيل"، متابعاً: "الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقاً للأصول المرعية في مثل هذه الحالات".يُذكر، أن الجانبين الأردني والإسرائيلي وقعا عام 1994، اتفاقية وادي عربة للسلام.