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بعد 12 عاماً.. ماذا قال صدام حسين قبل أربعة أيام من إعدامه؟

بعد 12 عاماً.. ماذا قال صدام حسين قبل أربعة أيام من إعدامه؟
صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت عقيلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أمس الأحد، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كتبت فيها ما قاله والدها قبل أربعة أيام من إعدامه عام 2006.

ووفق ما أورد موقع (عربي 21) تعود الكلمات التي قالها صدام حسين لتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2006، وقال فيها: "أيّها الشعب الوفي الكريم، أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم، الذي لا تضيع عنده وديعة، ولا يخيّبُ ظن مؤمن صادق أمين".

واختتم كلماته قائلاً: "الله أكبر".

وذيل رسالته بصفته الرسمية "صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26/ 12/ 2006م".

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