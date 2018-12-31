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رغم توقعات الأرصاد بانحسار المنخفض إلا أنه يواصل تأثيره على الأراضي الفلسطينية

رغم توقعات الأرصاد بانحسار المنخفض إلا أنه يواصل تأثيره على الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رغم توقعات الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد منذ الخميس الماضي، سينحسر اليوم الإثنين، إلا أن المنخفض يزداد اتساعًا.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية، أن أمطاراً غزيرة توزعت منذ بداية المنخفض على مختلف المناطق الشمالية والجنوبية من فلسطين، بما فيها قطاع غزة، كانت مصحوبة بعواصف رعدية وكتل هوائية باردة، وتوقعت بتساقط أمطار في نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": إن المنخفض الجوي الذي بدأ الخميس الماضي، من المتوقع أن يستمر ليوم غد الاثنين؛ ليبدأ رحلته بالانحسار أيضاً، حيث ستكون الأجواء باردة جداً إلى باردة في ساعات المساء والليل.

وأشار أبو أسعد، إلى وجود فرصة قوية اليوم لتساقط زخات من الأمطار حتى ساعات الليل، وذلك بفعل حركة الرياح الجنوبية الغربية، فيما تتحول إلى رياح شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، مشيراً إلى حالة البحر التي تشهد ارتفاعاً متوسطاً في أمواجه.

ويكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من  الأمطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة والرياح  جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/01/01: يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2019/01/02: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس 2019/01/03: يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات ألحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق ألشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة ألسرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من  تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 12-7 14-6 11-6 بيت لحم 12-7 14-6 11-6
رام الله والبيرة 11-6 13-5 10-5 طولكرم 17-11 19-11 16-10
نابلس 13-7 14-6 12-6 قلقيلية 17-11 19-11 16-10
جنين 17-8 19-9 16-8 سلفيت 12-7 14-6 11-6
طوباس 17-8 19-9 16-8 روابي 13-7 14-6 12-6
الخليل 10-6 12-5 9-5 غزه 17-12 19-12 17-12
أريحا 20-11 21-12 19-11 خانيونس 17-12 19-12 17-12
الأغوار الشمالية 18-9 19-10 17-9 رفح 18-11 20-11 18-11
والله تعالى أعلم

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