شؤون فلسطينية

العالول: اعتدنا من حماس الطعن في الظهر وهي تخشى من زحفنا الجماهيري

العالول: اعتدنا من حماس الطعن في الظهر وهي تخشى من زحفنا الجماهيري
محمود العالول خلال إيقاد الشعلة في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة فتح، عضو اللجنة المركزية محمود العالول: "إننا اعتدنا من حماس الطعن في الظهر"، مشيرا إلى الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بغزة بحق كوادر وقيادات من فتح.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذه التصرفات بعيدة كل البعد تماما عن السعي للوحدة، وعن الرغبة في وحدة الشعب الفلسطيني، مضيفا: "ويدركون والجميع يدرك أن هذه الذكرى هي ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية التي صنعت مجدا للأمة".

وتابع العالول: إن أبناء شعبنا في قطاع غزة سيخرجون يوم غد للشوارع من أجل ايقاد شعلة الانطلاقة في ساحة الجندي المجهول، ضمن فعاليات احياء الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة وحركة فتح، مشددا على أن الجماهير ستخرج للشوارع ولن تحيي الانطلاقة من المنازل، رغم اعتقال أجهزة أمن حماس المئات من أعضاء الأقاليم والمناطق التنظيمية القريبة من الجندي المجهول التي تخرج منها الجماهير لإيقاد الشعلة.

وأضاف: "للأسف ما يجري شيء معيب للغاية في المحافظات الجنوبية، أعلنت فتح عن برنامج الفعاليات لإحياء الانطلاقة، لتبدأ الحملة المسعورة وغير المسبوقة على الاطلاق من حماس لاعتقال أبناء وقيادات حركة فتح، والتي طالت أعضاء القيادة في القطاع، وأعضاء المجلس الثوري، وأمناء سر الاقاليم، وأمناء سر المناطق، وأعضاء المناطق".

وقال نائب رئيس حركة فتح، "كما جرى مساء اليوم اقتحام مسلح من حماس لمنزل أمين سر اقليم الشرقية، وهذا شيء غير مسبوق وغير عادي، ولكن اعتدنا من حماس الطعن في الظهر، وهذه التصرفات بعيدة كل البعد تماما عن السعي للوحدة، وعن الرغبة في وحدة الشعب الفلسطيني، ويدركون والجميع يدرك أن هذه الذكرى هي ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية التي صنعت مجدا للأمة".

وقال: "حماس تخشى من شيء ما، من هذا الزحف الجماهيري الذي سيشارك بذكرى الانطلاقة بالمحافظات الجنوبية، سواء غدا لإيقاد الشعلة أو يوم 7 القادم يوم المهرجان الجماهيري، اخترناه لأنه يوم الشهيد الفلسطيني، يوم أول شهيد للثورة الفلسطينية، كان من المتوقع أن يكون هناك كم هائل من الجماهير تلتف حول الشرعية الفلسطينية تخرج من أجل إحياء الذكرى، وهذه مسألة لا تريدها حماس على الإطلاق وتسعى لعرقلتها".

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