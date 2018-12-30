شؤون فلسطينية

"الزراعة" تعيد العمل بتصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرّحا بها قبل الـ28 ديسمبر

"الزراعة" تعيد العمل بتصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرّحا بها قبل الـ28 ديسمبر
مزارعون فلسطينييون
رام الله - دنيا الوطن 
أعلنت وزارة الزراعة، مساء اليوم الأحد، عودة العمل بإصدار تصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرحا بها قبل تاريخ 28/12/2018 وبنفس آليات العمل دون تغيير.

جاء ذلك بعد تراجع الجانب الإسرائيلي عن قراره الظالم بحق مزارعينا وفتح المعابر مرة أخرى للخضار والفواكه الفلسطينية للوصول إلى أسواقها داخل أراضي عام 1948.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها تحتفظ بحقها للعودة إلى أية ترتيبات تراها مناسبة في حال حاولت حكومة الاحتلال المساس بالمزارع الفلسطيني من جديد بأيّ شكل من الأشكال.

وأضافت وزارة الزراعة: أن هذا القرار جاء بعد مراجعة مجلس الوزراء، و"في ظل دعمه ممثلا بموقف رئيس الوزراء رامي الحمد الله الداعم والمساند للقطاع الزراعي وكافة القطاعات، وبتنسيق عال مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون المدنية، وبعد أن أثبتت وزارة الزراعة قدرتها على قيادة القطاع الزراعي وترتيب العمل بين مؤسساته وأفراده، وتمكنها من الرد على قرارات حكومة الاحتلال بالمثل وتمسكها بحق المزارع الفلسطيني في أرضه وسوقه وأنه عنوان عمل الوزارة وهدفها".

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