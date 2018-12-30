شؤون فلسطينية

توصيات في غزة بتجميد الرسوم التي فرضتها "الاقتصاد" وتوفير حماية للمنتج المحلي

توصيات في غزة بتجميد الرسوم التي فرضتها "الاقتصاد" وتوفير حماية للمنتج المحلي
معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل حول: "الرسوم الجديدة المفروضة على السلع المستوردة في قطاع غزة"، وذلك في مقر المركز بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الصناعات الفلسطينية، وغرفة التجارة، وأكاديميين اختصاصيين في الجامعات الفلسطينية، وممثلين عن المؤسسات الأهلية. 

وهدفت الورشة إلى إثارة نقاش حول قرار وزارة الاقتصاد الوطني بوجوب الحصول على أذونات استيراد وفرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، ومعرفة مدى انعكاس ذلك على القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الأسعار والأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والبحث في السبل والإجراءات اللازمة لحماية المنتجات المحلية ومساندة منشآت القطاع الخاص، وزيادة حصة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي. 

وافتتح الورشة باحث المركز الأستاذ حسين حماد، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على رسالة المركز في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتضمن تحسين حياة الأسر وضمان التمتع بمستوى معيشي ملائم. 

واستهل مدير مركز الميزان الأستاذ عصام يونس الورشة، موضحاً الظروف العامة التي يشهدها قطاع غزة خاصة حالة الركود التي أصابت القطاعات الاقتصادية، نتيجة الإجراءات والانتهاكات على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة، وسياسة الحصار التي انعكست على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية وارتفاع معدلات البطالة، ومستويات الفقر بين السكان، حيث أصبح من المتعذر تصريف فائض الأيدي العاملة نظراً للتدهور الحاصل في الأنشطة الاقتصادية.

وأكد على أهمية تنمية ومساندة القطاع الخاص، مشيرا إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص كونه شريك أساسي في التنمية، مؤكداً على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة حماية المواطن من خلال ضمان وصول السلع والبضائع بجودة وأسعار مناسبة خاصة في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان. 

وقدم باحث المركز الأستاذ باسم أبو جري شرحاً لقرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن القرار يفرض رسوماً على قائمة من البضائع تضم (95) صنفاً. 

ولفت إلى أن هذه القائمة تشمل بعض الأصناف التي تُعد من مدخلات الإنتاج، كما أن بعضها لا يتوفر له بديل محلي في قطاع غزة،وخلص إلى أن فرض الرسوم يعني استمرار الضغط على التجار في ظل الازدواج الضريبي. 

ولتبيان الآثار السلبية للقرار استعرض أبو جري أبرز مؤشرات الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، حيث بلغ معدل البطالة (54.9%)، وحصل ما معدله (53%) من الأسر في قطاع غزة على قروض/ سلف/ دين. 

هذا بالإضافة إلى أن حوالي (69%) من الأسر تلقت مساعدات غذائية أو مادية، وأن ما نسبته (36%) من الأسر فقدت جزء أو كل دخلها. كما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017م، وذلك وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الأمر الذي يدلل على صعوبة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والتي تتطلب زيادة الإنفاق الحكومي. 

وركزت مداخلات الحضور على الرسوم والضرائب التي تحول دون ازدهار القطاعات الاقتصادية، والتدخلات المطلوبة التي تُسهم في دفع عجلة الصناعة في قطاع غزة سيما وأن عدد المصانع المغلقة في قطاع غزة بلغ عددها (470) مصنعاً.

وتطرق المشاركون إلى مشكلة تعدد الجهات المشرفة على معبر كرم أبو سالم، والعوائق أمام الاستيراد والتصدير، وهو ما بتطلب في الجزء الأكبر تدخلاً فاعلاً من السلطات المختصة وفق الإجراءات والآليات المتاحة لدعم المنتجات والمنشآت الصناعية.

وخلص المشاركون إلى التوصيات الآتية: تجميد قرار فرض الرسوم على السلع المستوردة الصادر عن وزارة الاقتصاد، والبحث في كثير من التدابير التي توفر حماية شاملة وكاملة للمنتجات المحلية بغزة، كزيادة المنح، ومراعاة القانون في سياسة فرض الضرائب والرسوم الجديدة، وغيرها من التسهيلات.·  

كما خلص المشاركون إلى أهمية إزالة كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري، وضمان وصول المنتجات من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية بدون قيود أو عوائق باعتبار أن الأراضي الفلسطينية وحدة جغرافية واحدة، وتفعيل سياسة الإرجاع الضريبي، وزيادة التسهيلات في التراخيص، وخفض ثمن التيار الكهربائي كأحد مدخلات الإنتاج الرئيسية، من أجل تخفيض التكاليف على المنتج، والأسعار على المواطن، وتعزيز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

وأوصى المشاركون على تعزيز دور مؤسسات حماية المستهلك، وإشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة في القرارات الاقتصادية، وتنفيذ حملات إعلامية على مستوى محافظات الوطن لمناصرة القضايا الاقتصادية وإبراز التحديات التي تعترض تحقيق النمو الاقتصادي.

أخبار ذات صلة

العالول: اعتدنا من حماس الطعن في الظهر وهي تخشى من زحفنا الجماهيري

العالول: اعتدنا من حماس الطعن في الظهر وهي تخشى من زحفنا الجماهيري

&#34;الزراعة&#34; تعيد العمل بتصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرّحا بها قبل الـ28 ديسمبر

"الزراعة" تعيد العمل بتصاريح الاستيراد للمنتجات التي كان مصرّحا بها قبل الـ28 ديسمبر

نقابة الأطباء تُحذر من المساس بأيّ طبيب وتعلن الأربعاء إضرابا شاملا

نقابة الأطباء تُحذر من المساس بأيّ طبيب وتعلن الأربعاء إضرابا شاملا

النخالة: كل محور المقاومة سيتحرك في أيّ معركة مُقبلة مع الاحتلال

النخالة: كل محور المقاومة سيتحرك في أيّ معركة مُقبلة مع الاحتلال

الغول: الانتخابات المقبلة ستكون لمجلس تأسيسي أو برلمان دولة

الغول: الانتخابات المقبلة ستكون لمجلس تأسيسي أو برلمان دولة

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

فتح تؤكد: احتفالات إيقاد شعلة الانطلاقة 54 بغزة في موعدها

فتح تؤكد: احتفالات إيقاد شعلة الانطلاقة 54 بغزة في موعدها

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

توصيات في غزة بتجميد الرسوم التي فرضتها &#34;الاقتصاد&#34; وتوفير حماية للمنتج المحلي

توصيات في غزة بتجميد الرسوم التي فرضتها "الاقتصاد" وتوفير حماية للمنتج المحلي

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل &#34;المالية&#34; في رام الله

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل "المالية" في رام الله

منوعات

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

هيفاء وهبي تكتشف &#34;عميلة&#34; وسط مُتابعينها

هيفاء وهبي تكتشف "عميلة" وسط مُتابعينها

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

عربي

الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب جنوبي البلاد

الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا من حركة الشباب جنوبي البلاد

البشير: مشاكل السودان الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة

البشير: مشاكل السودان الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة

روسيا تستعيد عشرات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة بالعراق

روسيا تستعيد عشرات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة بالعراق

إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية

إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية