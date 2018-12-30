دولي

مقتل 16 من تنظيم الدولة في حملة لقوات الأمن الأفغانية بقندهار

مقتل 16 من تنظيم الدولة في حملة لقوات الأمن الأفغانية بقندهار
توضحيفة
رام الله - دنيا الوطن
لقي 16 عنصرا من تنظيم الدولة، مصرعهم، في عملية للقوات الأمنية الأفغانية بولاية قندهار شرقي أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم الولاية عطاء الله هوغياني في تصريح لوكالة (الأناضول)، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الأفغانية نفذت حملة ضد عناصر تنظيم الدولة في منطقة أتشين.

وأضاف هوغياني أن الحملة المدعومة بغطاء جوي، أسفرت عن مقتل 16 من عناصر تنظيم الدولة.

وذكر أن من بين العناصر الذين قُتلوا، أحد قياديي التنظيم ويدعى خطّاب باجوري، مشيرا إلى أن المدنيين لم يصابوا بأذى خلال الحملة.

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