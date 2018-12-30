وزير بريطاني: فرصة بنسبة 50% للبقاء في الاتحاد الأوروبي

رام الله - دنيا الوطنقال ليام فوكس وزير التجارة البريطاني: "توجد فرصة بنسبة 50% لاستمرار بلاده في الاتحاد الأوروبي"، حسب ما أعلنته صحيفة بريطانية اليوم الأحد.وأوضح فوكس لصحيفة (صنداى تايمز) أن فرص استمرار بريطانيا في الاتحاد، ستصبح كبيرة وتتساوى مع فرص خروجها، إذا رفض أعضاء البرلمان صفقة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بشأن (بريكست) في تصويت الشهر المقبل.وأضاف فوكس، وهو مؤيد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، أن الحالة الوحيدة كي يصبح الخروج مؤكدًا 100% هي دعم نواب البرلمان لصفقة ماي.وحددت ماي الأسبوع الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل موعدًا لتصويت البرلمان على اتفاق (بريكست)، الذي توصلت إليه لندن وبروكسل.وكان التصويت مقررًا في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكن ماي أجلته لعدم وجود تأييد كافٍ في البرلمان للاتفاق، الذي لا يمكن تنفيذه إلا بدعم الأغلبية، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).ولم يتبق سوى 3 أشهر على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس المقبل.ويواجه اتفاق ماي انتقادات داخلية شديدة؛ ما يفسح المجال أمام سلسلة من الاحتمالات، بداية من الخروج من الاتحاد دون اتفاق تجاري إلى إلغاء الانسحاب.