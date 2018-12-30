البشير: مشاكل السودان الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد: "إن السودان يسعى لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد بعيداً عن التخريب".وأضاف البشير لدى لقائه قادة الشرطة: "إن مشكلاتنا الاقتصادية تحتاج لصبر وحكمة، وهذا ما نسعى إليه"، لافتاً إلى أن السودان تعرض لحصار طويل، أفقد الدولة موارد النفط، وتحولنا من مصدرين إلى مستوردين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتابع الرئيس السوداني: "سنخرج من أزمتنا الحالية، مهما حاول الأخرون معاداتنا". وأضاف أن "واجب الدولة منع التخريب والتدمير، لأنه يُعقد المشاكل ولا يحلها".