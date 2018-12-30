روسيا تستعيد عشرات الأطفال من أبناء مقاتلي تنظيم الدولة بالعراق

رام الله - دنيا الوطنأعادت السلطات الروسية، 30 طفلاً من أبناء متطرفات روسيات، محكومات في العراق، وقتل أزواجهن في صفوف تنظيم الدولة من بغداد إلى موسكو، اليوم الأحد.ونقلت (فرانس برس) عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله: "إن السلطات في روسيا باشرت الأحد، إجلاء 30 طفلاً من أصل روسي من العراق، بعدما تمّ الانتهاء من استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال الإجراءات اللازمة".وتتراوح أعمار الأطفال بين ثلاث وعشر سنوات، من كلا الجنسين.وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قد أكد الأسبوع الحالي، أن هؤلاء الأطفال، سيصلون إلى روسيا الأحد، موضحاً أن من بينهم 24 طفلاً من داغستان، وثلاثة من الشيشان.وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتهمت ناشطة شيشانية جهاز الأمن الروسي بوقف المساعي لإعادة أرامل وأطفال مقاتلين روس في تنظيم الدولة من سوريا والعراق.وقالت خيدا ساراتوفا حينها: إن هناك "أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق"، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.وكان آلاف من الروس، قد توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف المتطرفين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية، وقد اصطحب بعضهم عائلاتهم.وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.