إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية

رام الله - دنيا الوطنأعلن حرس السواحل التونسي، اليوم الأحد، عن إنقاذ 45 مهاجراً غير قانوني، بعد تعطل القارب، الذي كان يقلهم قبالة سواحل قرقنة شرقي البلاد.وقال المتحدث باسم حرس السواحل، العقيد حسام الدين الجبابلي: "تم صباح اليوم (الأحد) بسواحل جزيرة قرقنة (شرق) إنقاذ 45 مهاجراً بعد أن تعطل قاربهم وهم في صحة جيدة".ونقلت (فرانس برس) عن الجبابلي قوله: "إن غالبية المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا، جنوب الصحراء، ومن بينهم امرأتان حاملتان وجزائريان، وقد تم التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي لإيوائهم".وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية، وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقاً للمتحدث.وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي، سمحت السلطات التونسية برسو سفينة الشحن (ساروست 5) وإنزال أربعين مهاجراً غير قانوني منها لأسباب إنسانية، وبعد أن أمضوا أياماً في البحر.