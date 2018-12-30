شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تُحذر من المساس بأيّ طبيب وتعلن الأربعاء إضرابا شاملا

نقابة الأطباء تُحذر من المساس بأيّ طبيب وتعلن الأربعاء إضرابا شاملا
أطباء في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، اليوم الأحد، من المساس بأيّ طبيب أو طبيبة على خلفية التزامهم بقرار نقابتهم، لأن ذلك سيؤدي إلى خطوات غير مسبوقة، وتُحمّل المسؤولين عن هذه الإجراءات تبعات هذه الخطوات.

وقال مجلس نقابة الأطباء: إنه اجتمع اليوم الأحد، وأكد على المطالب النقابية الثلاثة، معرباً عن تفاجئه من بيان لوزارة الصحة، والذي "تهجم وتجنى على الأطباء".

وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "قوبلت مطالبنا بشكوى الحكومة إلى محكمة العدل العليا، والتي اتخذت قراراً بوقف الإضراب، واحتراماً منا للقضاء ورفعته، ورغم تحفظنا على بعض الإجراءات الإدارية في المحكمة، أعلنت نقابة الأطباء امتثالها للقرار بوقف الإضراب".

وتابع "فوجئت نقابة الأطباء، ببيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، والذي فيه من التهجم والتجنّي على الأطباء الشيء الكثير، وهنا نؤكد أننا الأحرص على سلامة وحياة المواطن الفلسطيني، وأنه وأثناء الإضراب تم تقديم العلاج لجميع الحالات الطارئة، ومرضى السرطان، والكلى، والدم، والولادة، خلافاً لما جاء في بيان الوزارة".

وأكد مجلس النقابة "أننا خضنا عدة جلسات وحوارات مطوّلة مع الحكومة، ولم يتم الاستجابة لمطالبنا، بل قوبلت بالرفض، مع العلم أن نقابة الأطباء هي ركن وشريك أساسي لوزارة الصحة، ولكافة الهيئات الناظمة لمهنة الطب في فلسطين، ولا يمكن تجاوزها" .

وقرر مجلس نقابة الأطباء، وبعد القيام بخطوات قانونية بالتوقف عن العمل غداً الاثنين بعد الساعة 12 مع مغادرة أماكن العمل، ويشمل جميع الأطباء في القطاع الحكومي والأهلي والخاص، كما سيكون هناك إضراب شامل ومفتوح  لكافة المؤسسات والعيادات الصحيه الحكومية والخاصة والأهلية، مع عدم التوجه لأماكن العمل، ما عدا الأطباء المناوبين، يوم الأربعاء الموافق 2/1/2019.

وأضافت نقابة الأطباء: "يستثنى من كافة الإجراءات الاحتجاجية كل من مرضى السرطان، وغسيل الكلى، والولادة، وأمراض الدم، والحالات الطارئة، والعيادات النفسية".

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