شؤون فلسطينية

الغول: الانتخابات المقبلة ستكون لمجلس تأسيسي أو برلمان دولة

الغول: الانتخابات المقبلة ستكون لمجلس تأسيسي أو برلمان دولة
خاص دنيا لوطن – أحمد العشي
أكد عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أنه عندما يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات المقبلة، فإن الانتخابات لن تكون لمجلس تشريعي جديد؛ لأن ذلك سيؤدي إلى العودة لنقطة الصفر.

وقال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "سنذهب إلى مجلس تأسيسي أو مجلس برلمان الدولة الفلسطينية، وسنطرح ذلك على الإخوة في حماس، وعلى الاحتلال الإسرائيلي؛ بشأن القدس، حتى تكون الانتخابات شاملة في كل الأراضي الفلسطينية، فمن يفوز في هذه الانتخابات، سيكون صاحب القرار، وسيتسلم كل الصلاحيات الممنوحة، أسوة بما حصل في عام 2006".

وأضاف: "سنكون جاهزين لكل أشكال النزاهة التي تضمن انتخابات شفافة؛ لضمان المصداقية واحترام إرادة الشعب الفلسطيني".

وحول معارضة حركة حماس لقرار المحكمة الدستورية، قال الغول: إن "حماس كانت تنادي دائماً بالانتخابات، فبعد حلّ المجلس التشريعي، وتحديد موعد الانتخابات، سندعو حماس إليها، فإذا جاؤوا، فأهلاً وسهلاً، ولكن إذا لم يأتوا؛ فسنجد صيغة ما لتمثيل الكل الفلسطيني من خلال قائمة واحدة، تقوم على التمثيل النسبي".

وفي السياق، أوضح عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن المجلس الوطني هو المؤسسة البرلمانية التشريعية الأولى لمنظمة التحرير التي تشمل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو يختلف عن البرلمان الداخلي، الذي يكون داخل حدود الدولة الفلسطينية.

وبيّن الغول، أن المجلسين الوطني والمركزي، لهما مهمات أوسع وأشمل للكل الفلسطيني في الداخل والخارج، وبالتالي سيتابعان مهامهما الواسعة.

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