شؤون فلسطينية

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد
اللواء توفيق أبو نعيم في زيارة لدير اللتين
رام الله - دنيا الوطن
زار مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء توفيق أبو نعيم، ظهر اليوم الأحد، كنيسة دير اللاتين بغزة، مُهنئاً بعيد الميلاد المجيد.

ورافق اللواء أبو نعيم كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، د. محمد دبابش، والمتحدث باسم وزارة الداخلية، أ. إياد البزم، ومدير شرطة محافظة غزة، العميد جميل الدهشان، حيث كان في استقبالهم راعي الكنيسة الأب يوسف أسعد، وعدد من مساعديه.

وقدّم وفد "الداخلية" التهنئة للأب أسعد، وجميع مسيحيي قطاع غزة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، مُعرباً عن أمله في أن ينعم أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين بالأمن والسلام.

وأكد أبو نعيم أن مسيحيي قطاع غزة، هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، لهم ما له وعليهم ما عليه، وهم شركاء في القضية والهمّ والمصير، مُعبراً عن اعتزازه بهذه الشريحة الأصيلة، التي تتحمل - كسائر أهل القطاع - الحصار الإسرائيلي الظالم والعدوان المتواصل.

بدوره، شكر الأب أسعد، أبو نعيم والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة، مثمناً دور وزارة الداخلية، وأجهزتها الأمنية في حفظ أمن المواطنين بمسلميهم ومسيحييهم.

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