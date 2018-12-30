بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأوقدت حركة فتح اليوم الأحد، شعلة الانطلاقة في مدينة نابلس، بمشاركة نائب رئيس الحركة، عضو اللجنة المركزية، محمود العالول.وقال العالول في كلمة له: "54 عاماً والثورة مستمرة، كل عام وأنتم بخير، والمجد للشهداء، وتطلعنا نحو الحرية والاستقلال سيستمر بمنظمة التحرير، وبفصائل الثورة الفلسطينية، وسيستمر بحركة التحرير الوطني الفلسطيني ولن يتوقف".وأضاف: "54 عاماً من المعاناة، ولكن أيضاً من الانتصارات والإنجازات، صنعنا مجداً لهذه الأمة من انتفاضات في الأردن ولبنان والعرقوب، وصنعنا مجد الأمة، ولابد أن تستمر الثورة".وتابع العالول وسط مشاركة الآلاف من أنصار حركة فتح: "54 عاماً حافظنا على هويتنا كحركة تحرر وطني، تسعى من أجل حرية واستقلال شعبها دفعنا ثمناً باهظاً من أجل الحرية والاستقلال، عهدنا جميعاً أنه في مقابل هذا الثمن لا يمكن أن نقبل إلا بالحرية وحقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، وستستمر الثورة".