الحساينة يُعلن انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بحيّ الندى شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، اليوم الأحد، انطلاق العمل في مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في حيّ الندى شمال قطاع غزة، ضمن إعادة إعمار أبراج الندى، التي تعرّضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014م، وذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية.وقال الحساينة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أتقدم بالشكر باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، للحكومة الإيطالية على جهودها في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهنئ بعيد الميلاد والعام الجديد".وأضاف: "أن هذا المشروع تبلغ قيمته أكثر من 4 ملايين يورو ويتكون من 11 بناية سكنية بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014م".وتابع: "الحكومة الفلسطينية، تمضي قدُماً في تنفيذ مشاريعالإعمار، وسيتم قريباً نشر عطاءات إعادة إعمار أبراج المجمع الإيطالي".وأكد الحساينة على جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في مشاريع الإعمار، ومشاريع الطرق والبنية التحتية، وأن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وتنفيذ مشاريع إعمار وإسكان جديدة.وشكر وزير الأشغال العامة والإسكان خلال كلمته، كافة الطواقم العاملة في المشروع، والإيطاليين، وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية على جهودهم في المشروع.