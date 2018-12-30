شؤون فلسطينية

عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل
وزيرة الاقتصاد ووزير الزراعة
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان سلطان اليوم الأحد المواطنين والتجار للالتزام بقرار منع استيراد جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

واعتبر الوزيران قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، قراراً وطنياً يساهم في بناء اقتصاد دولة فلسطين ويساهم في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الوزيران على أن دعم المنتج الوطني سواء كان زراعياً أو صناعياً يشكل أولوية للحكومة الفلسطينية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم وحماية المنتج الوطني الذي اصبح يتمتع بقدرة تنافسية تمكنه من زيادة حصته التسويقية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد الوزيران على أن الجهات الرقابية ستعمل على ضبط السوق وتنفيذ القرار، حيث ستمنع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية، كما تم منع منتجات المستوطنات سابقا.

وبحث الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بحضور طواقم الوزارتين، آليات وإجراءات تنفيذ القرار.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بتاريخ 27-12-2018 في مدينة رام الله، قرر منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الزراعة الإسرائيلي بمنع استيراد منتجات الفواكه والخضار الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

النخالة: كل محور المقاومة سيتحرك في أيّ معركة مُقبلة مع الاحتلال

النخالة: كل محور المقاومة سيتحرك في أيّ معركة مُقبلة مع الاحتلال

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

أبو سيف: دعونا حركة حماس لتشاركنا في إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية

أبو سيف: دعونا حركة حماس لتشاركنا في إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

الحساينة يُعلن انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بحيّ الندى شمال القطاع

الحساينة يُعلن انطلاق مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بحيّ الندى شمال القطاع

بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

أبو نعيم يزور كنيسة دير اللاتين بغزة مُهنئاً بعيد الميلاد

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

بمشاركة العالول.. فتح تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية في نابلس

عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل &#34;المالية&#34; في رام الله

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل "المالية" في رام الله

سلطة النقد تُحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

سلطة النقد تُحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

منوعات

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

هيفاء وهبي تكتشف &#34;عميلة&#34; وسط مُتابعينها

هيفاء وهبي تكتشف "عميلة" وسط مُتابعينها

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

عربي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

إسرائيل توافق على مشروع &#34;أردني فلسطيني إسرائيلي&#34; لربط البحر الأحمر بالميت

إسرائيل توافق على مشروع "أردني فلسطيني إسرائيلي" لربط البحر الأحمر بالميت

شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي

شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين