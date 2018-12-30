عودة وسلطان يدعوان للالتزام بقرار منع استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل

رام الله - دنيا الوطندعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان سلطان اليوم الأحد المواطنين والتجار للالتزام بقرار منع استيراد جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.واعتبر الوزيران قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، قراراً وطنياً يساهم في بناء اقتصاد دولة فلسطين ويساهم في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الاسرائيلي.وأكد الوزيران على أن دعم المنتج الوطني سواء كان زراعياً أو صناعياً يشكل أولوية للحكومة الفلسطينية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود من اجل دعم وحماية المنتج الوطني الذي اصبح يتمتع بقدرة تنافسية تمكنه من زيادة حصته التسويقية في الأسواق المحلية والخارجية.وأكد الوزيران على أن الجهات الرقابية ستعمل على ضبط السوق وتنفيذ القرار، حيث ستمنع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية، كما تم منع منتجات المستوطنات سابقا.وبحث الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة بحضور طواقم الوزارتين، آليات وإجراءات تنفيذ القرار.يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها بتاريخ 27-12-2018 في مدينة رام الله، قرر منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، ردا على قرار وزير الزراعة الإسرائيلي بمنع استيراد منتجات الفواكه والخضار الفلسطينية.