بسبب قرار نقل السفارة.. مشاورات عربية من أجل إرسال وفد إلى البرازيل

وأضاف اللوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم: أن هناك اتصالات غير مباشرة بهذا الشأن، وأن الفكرة ما زالت قيد التشاور بين مصر والأردن والسعودية ودول عربية أخرى، مشيراً إلى أنه لا يوجد قرار لغاية الآن بموعد انتهاء تشكيل الوفد وموعد الزيارة.



وشدد على أهمية أن تستغل الدول العربية حجم التبادل والعلاقات

التجارية مع البرازيل، وأن تستثمرها وتوظفها سياسياً لصالح دعم القضية الفلسطينية، وأن تعرف البرازيل بأنها تضر بمصالحها أيضاً من خلال هذا القرار، مؤكداً في هذا السياق، أن القيادة تسعى لإيصال رسالة للأشقاء العرب، بأن الشعب الفلسطيني ليس المتضرر الوحيد من قرار البرازيل، بشأن نقل سفارة بلادها إلى

القدس.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح على أن القيادة تواصل مساعيها وتحركاتها لاسيما مع وزراء الخارجية العرب، عبر وزير الخارجية د. رياض المالكي، وعلى مستوى الجامعة العربية، وأمينها العام، للإسراع في تشكيل وفد عربي، برئاسة السعودية يتوجه للبرازيل، ويتباحث مع الرئيس البرازيلي الجديد؛ لثنيه عن قراره الأخير بنقل سفارة بلاده إلى القدس.