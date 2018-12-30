حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار الأسرى كإرهابيين



وأضاف جبارين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم: أن الرد على هذه الحملة بالدفاع عن الأسرى وحقوقهم، هو التزام دولة فلسطين بحقوقهم وعائلاتهم الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن يتم بلورة خطاب قانوني حقوقي ووطني لمواجهة الرواية الإسرائيلية المزيفة.



وأوضح جبارين: أن استهداف الأسرى هو استهداف لجوهر النضال والوعي الفلسطيني، في محاولة لكسر إرادة الشعب.





وشدد على أن المطلوب الآن هو الانتقال من مرحلة الأرقام إلى مرحلة إعطاء الحياة لكل أسير، بعرض أسمائهم وقصصهم الإنسانية ومعاناتهم اليومية داخل سجون الاحتلال، خاصة المرضى منهم، لمواجهة ماكنة الاحتلال الإعلامية والمجموعات الصهيونية المنظمة، التي تعمل لتضليل البرلمانات، وغيرها من مؤسسات الدول الأخرى، تجاه قضية شعبنا، وحقه في الحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين: إن هناك حملة دولية ظالمة، تقودها سلطات الاحتلال، خاصة في أوروبا، لإظهار أن الأسرى "إرهابيون"، وأن موضوع دعم عائلاتهم من قبل السلطة الوطنية، يأتي في إطار دعم "الإرهاب".