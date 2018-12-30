شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح
اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
شددت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الأحد، على التزامها بكافة الثوابت الوطنية التي قامت من أجلها الثورة المجيدة، في مواجهة كافة المؤامرات ومشاريع التصفية التي تواجه قضيتنا الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقرها في مدينة رام الله، عشية الذكرى الـ54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وعشية إيقاد شعلة الانطلاقة.

كما ناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها، عددا من الملفات الداخلية للحركة، إضافة إلى الأوضاع السياسية.

وحيّت اللجنة، أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات لصموده ونضاله في مواجهة الاحتلال وكافة التحديات التي تواجه قضيتنا.

وهنأ الرئيس عباس، واللجنة المركزية لحركة فتح، أبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاق الثورة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار بأن الأسرى إرهابيون

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار بأن الأسرى إرهابيون

صور: هنية يستقبل ثلاثة مواطنين أفرجت عنهم مصر بعد أشهر من اعتقالهم

صور: هنية يستقبل ثلاثة مواطنين أفرجت عنهم مصر بعد أشهر من اعتقالهم

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل &#34;المالية&#34; في رام الله

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل "المالية" في رام الله

سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

الضابطة الجمركية والزراعة يشددان الرقابة على نقل المنتجات الزراعية

الضابطة الجمركية والزراعة يشددان الرقابة على نقل المنتجات الزراعية

الشرطة تضبط تسعة أحداث ضمن حملتها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين

الشرطة تضبط تسعة أحداث ضمن حملتها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين

فتح لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: أمن غزة اعتقل عددًا من قياداتنا وكوادرنا بسبب الانطلاقة

فتح لـ"دنيا الوطن": أمن غزة اعتقل عددًا من قياداتنا وكوادرنا بسبب الانطلاقة

مجدلاني: نعمل على تطبيق قرار الدستورية وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة المنظمة

مجدلاني: نعمل على تطبيق قرار الدستورية وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة المنظمة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار بأن الأسرى إرهابيون

حملة دولية يقودها الاحتلال في أوروبا لإظهار بأن الأسرى إرهابيون

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل &#34;المالية&#34; في رام الله

جمعية مستوردي المركبات تستنكر رفع الجمارك من قبل "المالية" في رام الله

سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة

الضابطة الجمركية والزراعة يشددان الرقابة على نقل المنتجات الزراعية

الضابطة الجمركية والزراعة يشددان الرقابة على نقل المنتجات الزراعية

الشرطة تضبط تسعة أحداث ضمن حملتها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين

الشرطة تضبط تسعة أحداث ضمن حملتها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين

مجدلاني: نعمل على تطبيق قرار الدستورية وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة المنظمة

مجدلاني: نعمل على تطبيق قرار الدستورية وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل حكومة المنظمة

الأرصاد: المنخفض الجوي ينحسر بدءاً من الغد

الأرصاد: المنخفض الجوي ينحسر بدءاً من الغد

&#34;كوبلاك&#34; تؤكد دعمها لقرار حل&#34;التشريعي&#34;

"كوبلاك" تؤكد دعمها لقرار حل"التشريعي"

منوعات

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

هيفاء وهبي تكتشف &#34;عميلة&#34; وسط مُتابعينها

هيفاء وهبي تكتشف "عميلة" وسط مُتابعينها

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

عربي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

إسرائيل توافق على مشروع &#34;أردني فلسطيني إسرائيلي&#34; لربط البحر الأحمر بالميت

إسرائيل توافق على مشروع "أردني فلسطيني إسرائيلي" لربط البحر الأحمر بالميت

شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي

شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين