سلطة النقد تحذر من أجهزة صراف آلي ونقاط بيع تابعة لمؤسسات غير مرخصة



وأضافت في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أنه حرصاً من سلطة النقد على الحد من المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي، فإن سلطة النقد تهيب بالتجار وجمهور المواطنين عدم القيام بتقديم مثل هذه الخدمات وإجراء العمليات المالية من خلالها.





ودعت سلطة النقدس كافة التجار إلى التوقف عن تركيب أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة لمؤسسات وشركات غير مرخص لها بالعمل في فلسطين، وكل من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.



رام الله - دنيا الوطنحذرت سلطة النقد، من قيام بعض المحال التجارية بتركيب أجهزة صراف آلي و/أو نقاط بيع تابعة لمؤسسات وشركات أجنبية غير مرخصة للعمل في فلسطين.