الضابطة الجمركية والزراعة يشددان الرقابة على نقل المنتجات الزراعية



كما وأشار الى مجمل السياسات الرقابية التي سيتم اتخاذها بالتعاون مع وزارة الزراعة من أجل تشديد الرقابة على تصاريح النقل التي تمنح للمنتجات الزراعية بين المحافظات, ,وذلك خلال إجتماع عقده اليوم مع وزير الزراعة سفيان سلطان في مقر الضابطة .



كما وتم خلال الإجتماع الإتفاق على ترتيب جولات ميدانية مشتركة بين الجانبين على أماكن تخزين المنتجات الزراعية على أن يتم اعطاء التجار الذين سبق واستوردوا المنتجات الاسرائيلية تصاريح نقل داخل المدن للتخلص من البضائع المتوفرة .









رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء اياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية اليوم الأحد 30/12/2018 على أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع إستيراد جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية , والذي أقره خلال جلسته الاسبوعية الخميس الماضي, حماية للمنتج المحلي ودعما للمزارعين .