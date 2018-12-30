دولي

إسرائيل تفتتح مطارا قرب إيلات في يناير المقبل

إسرائيل تفتتح مطارا قرب إيلات في يناير المقبل
مطار رامون قرب إيلات
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تفتتح إسرائيل في 22 من كانون الثاني/ يناير المقبل، "مطار رامون الدولي" بالقرب من إيلات.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن سيبدأ العمل في هذا المطار تدريجيا، مضيفة: "في المرحلة الأولى سيعمل للرحلات الداخلية، وبعد ذلك ستبدأ الرحلات التجارية الدولية لشركات الطيران الأجنبية".

ويحمل المطار الجديد اسم رائد الفضاء الإسرائيلي، إيلان رامون، الذي لقي مصرعه مع ستة آخرين من أفراد طاقمه، في كارثة مكوك الفضاء "كولومبيا"، في العام 2003.

ويعدّ مطار "رامون" البديل لمطار إيلات، ومن المتوقع أن يستقبل الرحلات القادمة من وإلى دول أوروبا، فضلا عن الرحلات الداخلية، فيما بلغت كلفة تأسيسه 1.7 مليار شيكل.

وكانت المملكة الأردنية قد عارضت مشروع بناء مطار "رامون" الدولي، نظرا للمخاطر التي يشكلها من ناحية السلامة الجوية.

وأعربت عن رفضها إنشاء هذا المطار خلال جلسات المفاوضات المتعلقة بالطيران المدني مع الجانب الإسرائيلي، نظرا لوقوعه على مسافة 10 كيلومترات من مطار الملك حسين الدولي الأردني، في العقبة.

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