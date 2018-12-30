شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط تسعة أحداث ضمن حملتها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين

الشرطة تضبط تسعة أحداث ضمن حملتها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الفلسطينية، أنها ضبطت اليوم الأحد، تسعة أحداث ضمن حملتها التي تنظمها لمحاربة عمالة الأطفال في جنين .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه ومن خلال الحملة التي نظمتها الشرطة وشارك فيها الرائد رياض يحيى مدير فرع حماية الأسرة والأحداث في شرطة المحافظة وممثلين عن مكتب النيابة العامة والشؤون الاجتماعية ومكتب العمل في المحافظة.

وتم ضبط (9) أحداث يزاولون العمل وهم دون السن القانونية التي تخولهم الدخول إلى سوق العمل وذلك في أحياء وأسواق مدينة جنين وعلى المفارق الرئيسية المؤدية للمدينة.

وأشار البيان، أن فرع شرطة حماية الأسرة والأحداث حريص على المتابعة الأكيدة وبالتعاون مع الشركاء لمثل هذه القضايا لما تشكله من خطر على حياة الأحداث وانخراطهم في سوق العمل في سن مبكر وهم غير مؤهلين بدنيا و عقليا لذلك مما يتسبب في وقوع أضرار وإصابات جسيمة قد تودي بحياتهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأحداث وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة لهم بمدى المخاطر التي قد تلحق بهم جراء ذلك إضافة إلى استدعاء أولياء أمورهم ودراسة حالاتهم الاجتماعية من قبل جهة الاختصاص .

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