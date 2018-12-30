شاهد: إسرائيل تعرض لأول مرة مواقع لحماس تم قصفها بعد كشف القوة الخاصة بخانيونس





يشار إلى أن قوة خاصة إسرائيلية اشتبكت مع عناصر من كتائب القسام، في خانيونس جنوب قطاع غزة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واُستشهد على إثرها سبعة مقاومين بينهم القيادي نور بركة، فيما قُتل ضابط إسرائيلي وأصيب آخر.









رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مشاهدَ تُعرض لأول مرة، وتظهر قصف وتدمير مواقع ونقاط مراقبة لحركة حماس، بعد كشف القوة الخاصة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.