شؤون فلسطينية

فتح لـ"دنيا الوطن": أمن غزة اعتقل عددًا من قياداتنا وكوادرنا بسبب الانطلاقة

فتح لـ"دنيا الوطن": أمن غزة اعتقل عددًا من قياداتنا وكوادرنا بسبب الانطلاقة
خاص دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إن الأمن في قطاع غزة، اعتقل عددا من قيادات وكوادر حركة فتح، في إطار استعدادات فتح، لتنظيم انطلاقتها الرابعة والخمسين.

وقال عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة فتح لـ"دنيا الوطن": اختطف الأمن بغزة، العشرات من قادة فتح بالمحافظات الجنوبية، في محاولة منها لمنع إحياء الذكرى 54 لانطلاقة الحركة، المُقررة في السابع من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأضاف أبو سيف: عُرف من المعتقلين: إياد صافي، وزياد مطر وإياد حلس وأشرف البايض، إضافة إلى علام عبيد، وأكرم أبو شنب، وزهير الخضري.

وتابع: كذلك، تم استدعاء رأفت وشاح، وسعيد أبو مصبح، وعقل الشيخ خليل، ومحمد الترامسي، ومحمد أبو نحل، مضيفًا: هنالك استداعاءات كبيرة حدثت على مستوى أمناء سر الأقاليم وقيادة المناطق، والعاملين في هيئات التنظيم المختلفة "اللجان العامة".

وعبٌرت الحركة عن غضبها الشديد جراء هذه الخطوة، مؤكدة أن هامات قيادات وكوادر أبناء فتح أكبر بكثير من مختطفيهم.

وقالت الحركة في بيان لها: "إن هذا السلوك مرفوض ولا يستقيم مع قيم وأخلاق شعبنا، ويعكس موقف  ونوايا حماس الحقيقية بعيدا كل البعد عن ادعاءاتهم بالتمسك بالوحدة والمصالحة".

وطالب عضو المجلس الثوري، المتحدث باسمها اسامة القواسمي، حماس بالتوقف الفوري عن هذا السلوك المرفوض وطنيا، وإجراء مراجعة  شاملة لسلوكها.

وكانت حركة فتح، أعلنت مساء اليوم الأحد، إقامة مهرجان مركزي، بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح، الرابعة والخمسين.

وقال أبو سيف: إن "حركة فتح، قررت إقامة انطلاقة الحركة، يوم 7/1/2019، عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا".

وأوضح بالقول: "نتمنى أن تكون هذه المناسبة، تجسيدًا للوحدة الوطنية، لأن رسالة فتح دائمًا، التحرير والوحدة، مشيرًا إلى أن إيقاد الشعلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 31/12/2018 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.

وأضاف: قيادة الحركة، أجمعت على إقامة مهرجان انطلاقتها، وهذا حق للحركة، وليس منة من أحد، داعيًا أنصار حركته، للمشاركة في الانطلاقة، كما دعا أنصار الحركة في قطاع غزة، للمحافظة على أعلى درجات النظام والانضباط.

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