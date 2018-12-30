لجنة الكنيست تقبل طلب بنيت وشاكيد الانفصال عن البيت اليهودي





من جهة أخرى، اتهمت الوزيرة ميري ريغف من (الليكود) بينت وشاكيد، بالانضمام إلى اليسار، في محاولة لإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و(الليكود).

وكان بينت وشاكيد أوضحا الليلة الماضية، أن حزبهما الجديد سيكون يمينيا حقيقيا، ويعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأفادت شركة الأخبار بأن (الليكود) جددّ مساعيه لتخفيض نسبة الحسم في أعقاب تشكيل الوزيرين بينت وشاكيد حزبا يمينيا جديدا.من جهة أخرى، اتهمت الوزيرة ميري ريغف من (الليكود) بينت وشاكيد، بالانضمام إلى اليسار، في محاولة لإسقاط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و(الليكود).

رام الله - دنيا الوطنأقرت لجنة (الكنيست) البرلمانية في إسرائيل اليوم الأحد، طلب الوزيرين نفتالي بينت واييليت شاكيد والنائبة شولي معلم الانفصال عن حزب (البيت اليهودي) لخوض الانتخابات المقبلة ضمن حزب آخر أُطلق عليه اسم (اليمين الجديد) يترأسه بينت.وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: إن قرار الانفصال ولم يعارضه أي من أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن ينون ماغال الذي كان نائبا عن حزب (البيت اليهودي) في الماضي إمكانية الانضمام الى الحزب الجديد.وقد أعلن نائب الوزير إيلي بن دهان والنائب موتي يوغيف صباح اليوم، نيتهما التنافس على رئاسة حزب (البيت اليهودي).