شؤون فلسطينية

الأرصاد: المنخفض الجوي ينحسر بدءاً من الغد

الأرصاد: المنخفض الجوي ينحسر بدءاً من الغد
خاص دنيا الوطن - أحمد جودة
يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار غداً، ويتوقف تأثيره، بعدما شهدت البلاد خلاله، هطول كميات كبيرة من الأمطار، توزعت على مختلف المناطق الشمالية والجنوبية من فلسطين، بما فيها قطاع غزة، وكانت مصحوبة بعواصف رعدية استمرت لساعات عديدة.

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، أن أمطاراً غزيرة توزعت منذ بداية المنخفض على مختلف المناطق الشمالية والجنوبية من فلسطين، بما فيها قطاع غزة، كانت مصحوبة بعواصف رعدية وكتل هوائية باردة، وتوقعت بتساقط أمطار في نهاية الأسبوع الجاري.


ومن ناحيته، قال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد في تصريح خاص لـ (دنيا الوطن): أن المنخفض الجوي الذي بدأ الخميس الماضي، من المتوقع أن يستمر ليوم غد الاثنين؛ ليبدأ رحلته بالانحسار أيضاً، حيث ستكون الأجواء باردة جداً إلى باردة في ساعات المساء والليل.

وأشار أبو أسعد، إلى وجود فرصة قوية اليوم لتساقط زخات من الأمطار حتى ساعات الليل، وذلك بفعل حركة الرياح الجنوبية الغربية، فيما تتحول إلى رياح شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، مشيراً إلى حالة البحر التي تشهد ارتفاعاً متوسطاً في أمواجه.

وفي ذات السياق، توقع أن غداً سيشهد أيضاً تساقط زخات من الأمطار، وذلك على مختلف المناطق الشمالية والجنوبية من فلسطين بما فيها قطاع غزة، ثم سيبدأ المنخفض بعدها بالانحسار.

وأضاف: "أن يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ستشهد الأجواء ارتفاعاً متتالياً على درجات الحرارة، حيث تبقى الثلاثاء أقل من معدلاتها بقليل، وبالتالي فإن يوم الأربعاء، سيشهد ارتفاعاً بأعلى من معدلاته بقليل".

كما توقع أن يوم الخميس المقبل، سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مشيراً إلى وجود فرصة لتساقط زخات خفيفة من الأمطار خلاله.

وتوقع أبو أسعد عدم وجود فرصة لتساقط الثلوج خلال الأسبوع المقبل، نافياً ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكداً على أن دائرة الأرصاد الجوية على متابعة مستمرة لحالة الطقس والأجواء الفلسطينية.

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