شؤون فلسطينية

"كوبلاك" تؤكد دعمها لقرار حل"التشريعي"

"كوبلاك" تؤكد دعمها لقرار حل"التشريعي"
المجلس التشريعي السابق
رام الله - دنيا الوطن
عبّرت الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي (كوبلاك)، عن تقديرها ودعمها الكامل لما أقرّته المحكمة الدستورية الفلسطينية، بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى إنتخابات جديدة خلال ستة أشهر.

واعتبرت "كوبلاك" في رسالة وجهتها للرئيس، ووصلت نسخة منها لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن هذا القرار التاريخي قد تم اتخاذه بالنظر إلى الجمود والشلل الذي عانى منه المجلس طيلة سنوات عديدة، واصبح من الضروري اتخاذ مبادرة، من أجل تعزيز عمل المؤسسات، وكل ما من شأنه جعلها أكثر تشاركية وديناميكية، والإرتقاء بها إلى الأطر الأكثر ديمقراطية، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. 

وأكدت الكونفدرالية، كجزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وكما في كل وقت، دعمها والتفافها حول الشرعية الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، وكل المؤسسات المنبثقة عن الوطن الأم، مجددة العهد على مواصلة النضال لتحقيق ونيل الحقوق المقدسة لشعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

وجددت دعمها المطلق للرئيس في مواجهة الحملة الأميركية الإسرائيلية الأخيرة، معتبرة أن هذه الحملة لا تعدو كونها جزءاً من هجمة دولة الاحتلال على ما يمثله الرئيس من سد منيع في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، ضد مخططات التسوية وما يُسمّى "صفقة القرن" التصفوية، التي لا تلبي طموحاتنا الوطنية، بالاستقلال والسيادة، على أرضنا الفلسطينية، وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشرقية.

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