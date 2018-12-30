مجمع فلسطين الطبي يُجري خمس عمليات زراعة كلى



بدوره، شدد وزير الصحة، د. جواد عواد على أن الوزارة تسير بخطى ثابتة، نحو توطين الخدمات والإجراءات الجراحية المتميزة داخل مرافق ومشافي الوزارة، وذلك بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.



وعبر الوزير عواد عن كبير اعتزازه وعميق شكرة للطواقم الطبية المتميزة، والتي نجحت في إجراء هذه العمليات الجراحية بتقنيات عالمية، مشيداً بكافة الطواقم الطبية والفنية والإدارية العاملة في وزارة الصحة، على جهودها الكبيرة لتقديم الخدمة

الطبية الفضلى، والتي يستحقها أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطنأجرى مجمع فلسطين الطبي خمس عمليات زراعة كلى، إحداها لطفل عمره 15 عاماً، ليصل عدد هذه العمليات منذ عام 2011 إلى 400 عملية.وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي: إن أعمار المرضى الذين أجريت لهم عمليات الزراعة، تتراوح ما بين 15 إلى 39 عاماً، حيث تبرع فيها أب لابنه، وأخت لأختها، وأب لابنته، وأم لابنها وأخ لأخيه.من جهته، قال استشاري زراعة الكلى، د. عبد الله الخطيب: إن عدد حالات زراعة الكلى في مجمع فلسطين الطبي بلغ 400 حالة، بنسب نجاح عالية، وتنافس الدول المتقدمة.وأضاف أن المرضى الخمسة، الذين أجريت لهم عمليات الزراعة، سيستقبلون العام الجديد بحياة جديدة خالية من آلام غسيل الكلى، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمت بأيدي فريق المركز الوطني لزراعة الأعضاء.