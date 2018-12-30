التعاون الإسلامي تُدين مُصادقة الاحتلال على بناء (2200) وحدة استيطانية بالضفة

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة أن ذلك يشكل امتداداً لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.





وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أن الاستمرار في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطن