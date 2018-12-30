مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناقتحم 54 مستوطنا، و11 عنصراً من شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وتجوّل المستوطنون في المسجد المبارك، في حين وفّرت قوات الاحتلال الحراسة والحماية لهم من لحظة اقتحامهم للمسجد من جهة باب المغاربة الى مغادرته من باب السلسلة بعد انتهاء جولاتهم الاستفزازية فيه.