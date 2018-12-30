شؤون فلسطينية

طالبان من بوليتكنك فلسطين يحصدان المراكز الأولى بمنافسات 2018 المغرب للابتكار

طالبان من بوليتكنك فلسطين يحصدان المراكز الأولى بمنافسات 2018 المغرب للابتكار
رام الله - دنيا الوطن
في إنجاز جديد لطلبة جامعة بوليتكنك فلسطين على مستوى الوطن العربي، فاز الطالبان من كلية الهندسة محمد أحمد عبد الباسط، وحسام يحيى ارشيد، في المسابقة التي نظمتها الشبكة العربية للابتكار (AINAC 2018) بالمَمْلَكَةُ المَغْرِبِيَّة في محورين من محاور المسابقة.

حيث حصد فريق جامعة بوليتكنك فلسطين المركز الأول في تحدي (IMS) البرمجي بتصميمهما برنامجاً لإدارة قسم الجودة بمصنع، وربطه مع جميع أقسام الإنتاج، حيث حصل الطالب محمد عبد الباسط على المركز الثالث في تحدي (QMIC) الخاص بالمساحات الابتكارية. 

ومما يشار إليه، أنّ الطالبين حصلا على هذا الإنجاز المُتميّز وهما على أعتاب التخرج من كلية الهندسة، وقد قاما باستخدام برمجيات (LabVIEW) في كلا المحورين، علماً بأنّ الطالب عبد الباسط حاصل على شهادة (CLAD) كمطور برمجيات (LabVIEW) من خلال (NI Academy) في جامعة بوليتكنك فلسطين، والتي تعتبر الوحيدة في فلسطين المُتخصصة في هذا النوع من البرمجيات.

يُذكر، أنّ الشبكة العربية للابتكار "عين" أُنشئت في جامعة كامبردج في بريطانيا، وهي تهتم بتطوير الإبداع في العلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي من خلال منافسات شبابية عبر مؤتمر سنوي، ولقد عقدت المُسابقة هذا العام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في الفترة ما بين الثالث عشر والرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وشارك فيها 300 متسابق من عشرين دولة عربية.





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