شاهد: غرق مدرسة بمحافظة رفح قبل موعد الامتحان

رام الله - دنيا الوطنغرق عدد من المناطق في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، جراء الأمطار، التي سقطت على المحافظة.ويضرب الأراضي الفلسطينية، منذ الخميس الماضي، منخفض جوي عميق، أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار، وغرق بعض المدارس، ومنها مدرسة في محافظة رفح، قبل موعد الامتحانات.ويكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويستمر تساقط الأمطار على فترات على مختلف المناطق، وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية أحياناً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وشديدة البرودة، ويستمر بإذن الله تساقط الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصجوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو غداً الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.