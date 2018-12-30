عاجل

  • نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار فى احتجاجات غزة الأخيرة

شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قالت سلطة الطاقة: إن الكثير من المناطق الفلسطينية، تعاني أعطالاً واقتطاعات متكررة في الخدمة الكهربائية على الرغم من جهود الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لتعزيز الإمدادات الكهربائية لكافة مناطقنا الفلسطينية، بجودة وسعر مناسبين.

وأوضحت السلطة في بيان صحفي لها، أنه يجب أن نوضح جلياً للمواطن الفلسطيني، بأن المشكلة الحقيقية تتلخص بأن نقاط التزويد الإسرائيلية، التي تزود المناطق الفلسطينية، وصلت لقدراتها القصوى، ولا يمكنها تلبية الطلب الفلسطيني المتزايد على الكهرباء. 

وأكدت، أن الحكومة الفلسطينية واعية لهذه الإشكالية؛ لذلك بادرت ببناء محطات تحويل رئيسية على تكلفتها الخاصة في الجلمة وبيت أولا وصرة وقلنديا؛ لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والتي كلفت عشرات الملايين من الدولارات، إلا أنه بالرغم من أن هذه المحطات ومغذياتها مبنية بالكامل، وجاهزة للتشغيل إلا أن الجانب الإسرائيلي، يرفض تشغيل هذه المحطات إلا بموجب اتفاقية فيها شروط مجحفة لا تقبل بها الحكومة، لتبعاتها الوخيمة على الفلسطينيين، وعلى السيادة الفلسطينية.

وهنا يجب عدم الخلط بين كفاءة الشبكات الفلسطينية، ومشكلة نقص الإمدادات الكهربائية، وذلك لأن وضع الشبكات التي تزود المواطنين بالكهرباء ممتاز، وقد بنيت هذه الشبكات حديثاً بإشراف من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

كما أن الحكومة قامت بتزويد الموزعين بمولدات تعمل بالديزل لتعويض النقص بالقدرة الكهربائية مع تحملها لتكاليفها الباهظة من أجل راحة المواطن الفلسطيني، بالتوازي مع استمرار سلطة الطاقة ببناء المغذيات، وتشجيع مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية، ودعم إنشاء محطة توليد فلسطينية للكهرباء.

وأكدت أنه بالرغم من هذه الجهود، يبقى العائق الأكبر هو الجانب الإسرائيلي بامتناعه عن رفع القدرة الكهربائية التي تزود المناطق الفلسطينية، وإعطاء الأولوية للمستوطنات، بدلاً من التجمعات الفلسطينية، وعدم قيام الجانب الإسرائيلي بواجباته بتطوير الشبكات الكهربائية المزودة للمناطق الفلسطينية، ومنعنا من العمل بحرية لا سيما في المناط المصنفة (ج)، لإجبارنا على توقيع اتفاقية وفق إملاءاته وشروطه.

وعليه؛ فإننا نهيب بإخوتنا المواطنين التعاضد والتوحد معنا ونبذ أي دعوة للتفرقة من أجل الوقف سداً منيعاً، وعدم قبول أي اتفاقيات نخضع فيها لاشتراطات وإملاءات الجانب الإسرائيلي، فإن قليلاً من الصبر، يعزز موقف الجانب الفلسطيني، ويضيع الفرصة على الجانب الإسرائيلي بالمراهنة على قبولنا باتفاقية تتضمن شروطاً مجحفة، وهو ما سيعود أخيراً بالنفع على جميع الفلسطينيين بتوقيع اتفاقية، تتضمن شروطاً مقبولة فلسطينياً.

أخبار ذات صلة

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار فى احتجاجات غزة الأخيرة

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار فى احتجاجات غزة الأخيرة

شاهد: غرق مدرسة بمحافظة رفح قبل موعد الامتحان

شاهد: غرق مدرسة بمحافظة رفح قبل موعد الامتحان

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

حركة فتح تُقيم مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى الانطلاقة

حركة فتح تُقيم مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى الانطلاقة

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

جامعة القدس تحصل على المركز الأول لأفضل بحث علمي منشور

جامعة القدس تحصل على المركز الأول لأفضل بحث علمي منشور

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان &#34;مُضلل&#34; لسكان قطاع غزة

قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان "مُضلل" لسكان قطاع غزة

سلطة النقد تتنبأ.. استمرار التباطؤ بـ 2018 مع نمو ضعيف في 2019

سلطة النقد تتنبأ.. استمرار التباطؤ بـ 2018 مع نمو ضعيف في 2019

الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم

الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم

نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم

نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم

منوعات

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

هيفاء وهبي تكتشف &#34;عميلة&#34; وسط مُتابعينها

هيفاء وهبي تكتشف "عميلة" وسط مُتابعينها

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

عربي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل