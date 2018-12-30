طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.كما طالبتهم، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.