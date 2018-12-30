طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد 30 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف 26/12/2018.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد 30 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أن السفر عبر (معبر رفح البري) غداً الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف 26/12/2018.
وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم غد الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
كما طالبتهم، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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كما طالبتهم، بإحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، بالإضافة إلى حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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