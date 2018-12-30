حركة فتح تُقيم مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى الانطلاقة





خاص دنيا الوطنأعلنت حركة فتح، مساء اليوم الأحد، إقامة مهرجان مركزي، بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح، الرابعة والخمسين.وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبوسيف لـ "دنيا الوطن": تقرر إقامة انطلاقة الحركة، يوم 7/1/2019، الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.وأوضح بالقول: "نتمنى أن تكون هذه المناسبة، تجسيدًا للوحدة الوطنية، لأن رسالة فتح دائمًا، التحرير والوحدة، مشيرًا إلى أن إيقاد الشعلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 31/12/2018 في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة.وأضاف: قيادة الحركة، أجمعت على إقامة مهرجان انطلاقتها، وهذا حق للحركة، وليس منة من أحد، داعيًا أنصار حركته، للمشاركة في الانطلاقة، كما دعا أنصار الحركة في قطاع غزة، للمحافظة على أعلى درجات النظام والانضباط.