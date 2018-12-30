الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات





وحكمت عليهم بالإشغال الشاقة 6 سنوات، و6 أشهر، و6600 دينار أردني.



حيث جاء الحكم في القضية، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داود، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م، ز) والمتهم (غ، ج) بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 21/ 2 و17/1 و35 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات رقم 18 لسنة 2015.